Geen nieuw seizoen voor Kanniewaarzijn

Joosten was gisteren te gast in de talkshow van Jeroen Pauw om haar tv-week door te nemen. Ze sprak haar verbazing uit over bepaalde programma's die tegenwoordig een podium krijgen. ,,Soms zie ik programma's op televisie waarvan ik denk: ja, er heeft dus iemand bij de NPO gezeten en die zei: ‘Weet je wat, we gaan met een stel gepensioneerden met caravans op vakantie en dan nemen we camera's mee’. Daar heeft iemand dus ja op gezegd!”



Series als Heel Holland Bakt en Bed & Breakfast hebben dan niet de voorkeur van Joosten, tóch zijn het programma's die een enorme hoeveelheid kijkers weten te trekken. ,,Maar waar kom jij dan mee?", vroeg Pauw zich af. ,,Naja, ik heb vorig jaar een aantal programma's gemaakt over salarissen, bijvoorbeeld", begon Joosten. Met dat antwoord nam de presentator geen genoegen. ,,Ik wil natuurlijk iets horen waarvan ze dan zeggen: nee, dat doen we niet.”



,,Nou, Kanniewaarzijn komt er volgend jaar niet. Ik weet niet waarom", deed Joosten uit de doeken. ,,Nee, ‘doe maar even niet‘”, citeerde ze de keuze van de zender. ,,Dat gaat allemaal heel rommelig. En daar wordt je wel chagrijnig van, ja.”