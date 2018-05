Geen 'Hannah Baker' in eventueel nieuw seizoen Thirteen Reasons Why

Hannah Baker is het centrale personage in 13 Reasons Why, waarvan het tweede seizoen eerder deze maand verscheen. De serie gaat over de nasleep van Bakers zelfmoord, die voorafgaand aan de verhaallijnen in het eerste seizoen heeft plaatsgevonden.



De tijd is volgens de Australische Langford (22) rijp om afscheid te nemen van haar karakter. Dankzij sprongen in de tijd speelde Hannah in het eerste seizoen nog 'gewoon' mee, maar in het tweede seizoen is ze vrijwel alleen te zien in flashbacks of door de ogen van andere personages. En dat was voor Langford best lastig acteren.

Vagevuur

,,Want ik speelde haar wel, maar ook niet echt'', zegt ze tegen Entertainment Weekly. Bovendien was het verhaal van haar personage in het eerste seizoen al bijna helemaal verteld. In die reeks was het karakter voor Langfords gevoel nog levend, maar in het tweede seizoen bevond ze zich al in het 'vagevuur'.



Zelf had de actrice naar eigen zeggen overigens in de eerste serie al afscheid genomen van het personage. In de tweede reeks kon Clay, de andere hoofdpersoon, dat eindelijk ook doen.

Omstreden