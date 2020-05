Gebarentolk Irma wordt 'gewisseld': kijkers in paniek

Carice van Houten noemt fans Game of Thrones ‘ondankbaar’

20:04 Actrice Carice van Houten heeft zich een jaar na het einde van Game of Thrones uitgelaten over de negatieve reacties die op het slot volgden. Ze noemt de fans die klaagden in een interview met Insider ondankbaar. ,,Dat extremisme, dat is eng!” Let op dit bericht bevat spoilers.