‘Game of Thrones-boeken krijgen ander einde’

Martin reageert in zijn blog niet op de ophef maar verzekert wel dat zijn nog twee te verschijnen boeken Winds of Winter en A Dream of Spring er op sommige punten in ieder geval anders uitzien dan de serie. Zo krijgen fans te lezen wat er is gebeurd met een aantal karakters dat de serie niet eens haalde en leeft er in de boeken nog een aantal personages die in de serie al is gestorven.