Game of Thrones-acteur geeft toe dat mysterieuze beker van hem was

De beker, die per ongeluk in een aflevering van het laatste seizoen te zien was, was van Conleth Hill. ,,We hadden recent voor de Emmy's een feestje en Conleth - die Varys speelt en naast me zat in die scène - nam me apart en zei: Emilia, ik moet je iets vertellen, lieverd. De koffiebeker was van mij", vertelde Emilia 'Daenerys Targaryan' aan Jimmy Fallon in The Tonight Show. ,,Hij was van hem. Het was Conleths koffiebeker. Hij heeft het gezegd."



De acteur besloot zijn fout toch maar aan Emilia op te biechten omdat ook zij door andere collega's meerdere keren als verantwoordelijke werd aangewezen. Volgens de actrice zei Conleth ook dat hij wel wat cafeïne nodig had omdat hij ‘niet zo veel te doen had in de scène'.



De koffiebeker was niet het enige foutje in het allerlaatste seizoen van de populaire serie. In de finale, die in mei werd uitgezonden, spotten oplettende kijkers ook een flesje water. Overigens waren Game of Thrones-fans ook niet erg te spreken over het einde van de fantasyserie. Zo werd onder meer veel geklaagd dat het verhaal was afgeraffeld.