Gaat Roxeanne Hazes vandaag bevallen?

Dat Roxeanne Hazes in verwachting is, stak de ze de afgelopen maanden niet onder stoelen of banken. Haar volgers op sociale media werden bijna dagelijks getrakteerd op weinig verhullende foto's en filmpjes van haar prominente buik. Volgens Roxeanne, zo meldde ze gisteren, is ze inmiddels circa 20 kilo aangekomen, houdt ze veel vocht vast en heeft overal pijn. Met dit warme weer in verwachting zijn, vindt ze absoluut geen pretje.



,,Zoals vele hormonale zwangeren zullen herkennen: je voelt je soms echt even heel erg lelijk'', geeft de zus van André een inkijkje in haar gevoelens op dit moment. Om die reden liet ze zich gisteren door een vriendin voorzien van make-up. Wanneer ze precies is uitgerekend, heeft Rox uit privacyoverwegingen tot de dag van vandaag voor zich gehouden. Haar volgers vermoeden, op basis van haar 'kraambedvisagie' dat het vandaag of anders morgen zal gebeuren. ,,Veel sterkte met de laatste loodjes'', wenst iemand haar op Instagram toe. En: ,,Hoop dat je een goeie bevalling hebt.''



De vader van het jongetje dat mogelijk vandaag zal worden geboren is haar verloofde: platenmaatschappijmedewerker Erik Zwennes die ze sinds 2016 kent. Volgens de 'zwangeres' - zo noemt de Hazes zichzelf tegenwoordig met een flinke knipoog - is de zwangerschap voorspoedig verlopen. Wel had Roxeanne last van de gebruikelijke zwangerschapskwaaltjes zoals trek in eten en zó hard snurken dat haar aanstaande man soms geen oog dicht doet.