Gaan The Streamers weer optreden? Kijk straks live mee

Precies een jaar geleden maakte Nederland midden in de coronapandemie kennis met The Streamers, het initiatief van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, die acteur Frank Lammers als manager in de arm namen. Met tal van artiesten als Maan, Rolf Sanchez, Miss Montreal, Nick en Simon en Snelle trad de groep meerdere keren op in Carré, op de binnenplaats van Paleis Noordeinde, in De Kuip en met kerst in de Winter Efteling. Elke keer ging het om een gratis livestream, te volgen vanuit de huiskamer.