Frustratiegehalte loopt hoog op in Herrie in de Druiventros

InterviewHerman den Blijker en Willem Reimers schieten in het nieuwe RTL-programma Herrie in De Druiventros de Brabantse familie Mutsaers te hulp. Hun veertig jaar oude hotel in Berkel-Enschot is dringend aan verandering toe.

Wat troffen jullie aan toen je familiehotel De Druiventros voor het eerst zagen?

Den Blijker: ,,Dat je denkt: dit is toch de hoofdingang? En dat je erachter komt dat aan de achterkant de ingang is. Maar we troffen ook een heel gewaardeerde horecafamilie uit Brabant, die meerdere hotels heeft. Ze hebben een aardige trackrecord in horeca en ze zijn goed door de crisis gekomen. Ze verhuurden aanvankelijk de zalen van De Druiventros voor Brabantse feesten, maar op een gegeven moment was dat niet meer zo rendabel en ging het ze geld kosten.”

Reimers: ,,Daarna hebben ze er een paar huurders voor lange termijn ingezet. Op zich goed voor de omzet, maar ze zijn uiteindelijk de focus verloren op hoe een hotel gerund zou moeten worden.”

Wat is er vooral misgegaan?

Den Blijker: ,,In het algemeen dat als je eenmaal gaat voor het grote compromis, je alles mee wilt pakken wat er binnenkomt. Ze trekken mensen die naar de nabij gelegen Efteling gaan. Maar die zeggen: ik wil bij wijze van spreken dertig euro betalen voor het hele pakket van pretpark tot eten en slapen. Ja, hoe kun je dan nog je eigen boodschappen betalen? Ze zeggen dus overal ja en amen op. Zo slijt het erin. Dat proberen wij dan om te buigen.”

Hoe zagen de kamers eruit?

Den Blijker: ,,Ik weet niet of je weleens in het Oostblok langs de grote weg bent gereden en hebt geprobeerd daar te overnachten?”

Het lijkt ook niet de makkelijkste familie om mee samen te werken. Ze hebben vaak onderling meningsverschillen. Hoe pak je dat aan?

Den Blijker: ,,Wij weten als geen andere hoe je een bedje moet verhuren en een ontbijtje moet verkopen. Maar er zijn ook krachten in zo’n familiebedrijf waar wij niet altijd mee om kunnen gaan. Dat zijn diepgewortelde onderlinge verstandhoudingen. We hebben iemand erbij gevraagd om dat te analyseren, maar die is gillend weggelopen.”

Volledig scherm © ANP Kippa

Ze laten zich ook adviseren door een tarotlezer?

Reimers: ,,De moeder en dochter varen daar blind op. In de uitzending van vanavond maakt de kijker kennis met deze man. De twee hebben een lijstje met vragen en daar krijgen ze antwoord op. Daar runnen ze het bedrijf mee. (Lacht:) De laatste vraag van de moeder was: ‘Wordt het mooi weer volgende week?’ Want ze zou op vakantie gaan. Maar daar kon de tarotlezer geen antwoord op geven. En als je die man ziet, vind ik het knap dat hij mensen zo in de ban weet te krijgen.”

Hoe hoog was voor jullie het frustratiegehalte?

Volledig scherm © ANP Reimers: ,,Het allerhoogste van alle ‘Herries’ die we hebben gedaan.”



Den Blijker: ,,Ik ben in ieder geval vijf keer weggelopen. Natuurlijk ben ik wat lomp en direct, dus ik roep al snel dat ik er niets van begrijp. Maar af en toe moet je even tot tien tellen. Het is ook leuk om toch iets voor elkaar te krijgen.”



Reimers: ,,Maar tot tien tellen werd hier ook wel eens tot 200 tellen. We hebben bij deze serie wel geleerd om een keer onze eigen keutel in te houden en naar anderen te luisteren. Hoe moeilijk het ook is.”

Hoe leuk is het om dit programma te maken?

Den Blijker: Ik zou er nog wel tien jaar mee door willen gaan. Er zijn steeds weer andere inzichten. Zo blijf je zelf op de hoogte van de dingen die er in de horeca spelen. En je houdt er een hele grote kaartenbak aan over.”

Reimers: ,,En mij houdt het vooral heel erg jong. Herman is tien jaar jonger dan ik, maar dat zie je niet. Dat is zijn frustratie.”

Herrie in De Druiventros, RTL4, 21.30 uur