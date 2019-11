Frozen 2 verbreekt records in Nederlandse bios

Ex-vriend Lindsay Lohan op 38-jarige leeftijd plotseling overleden

2:50 Verdrietig nieuws voor Lindsay Lohan. Haar ex-vriend Harry Morton, met wie ze in 2006 een aantal maanden samen was, is afgelopen zaterdag dood aangetroffen in zijn villa in Beverly Hills. De 38-jarige Morton was oprichter van de restaurantketen Pink Taco en tevens de zoon van Hard Rock Cafe mede-oprichter Peter Morton. Harry werd slechts 38 jaar oud. Dit meldt Page Six.