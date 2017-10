Froukje de Both en Niek doen het rustig aan na relatiebreak

Interview Kim Stolk gokt last-minute op Het Geluid en wint: Het is bizar veel geld

12:27 Kim Stolk (35) uit Pijnacker kan het nog steeds niet geloven. Sinds vanochtend vroeg is ze 63.700 euro rijker, nadat ze Het Geluid van Qmusic raadde. Puur toeval, want Kim bedacht de oplossing terwijl ze door de redactie in de wacht werd gezet. De Pijnackerse won het hoogste bedrag ooit dat door de radiozender werd weggeven. ,,Het is echt bizar veel geld.''