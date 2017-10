Frits Spits krijgt Onze Taal-prijs 2017

Bridget Maasland alweer slachtoffer van autodiefstal

14:23 RTL Boulevard-presentatrice Bridget Maasland (42) is voor de tweede keer in een paar maanden tijd slachtoffer geworden van autodiefstal. Medio juli werd voor haar woning in Amsterdam een splinternieuwe Mini Cooper gestolen en vanmorgen bleek haar onlangs aangeschafte Fiat 500 Abarth weg. Van de wagen ontbreekt elk spoor, omdat de gps-tracker onklaar is gemaakt.