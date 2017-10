Frits Barend: Ik spreek iemand die 'iets' over de zaak weet

Het is niet duidelijk waar de twee precies over praten. ,,Ik ben via via door iemand benaderd en hij wil mij graag spreken. Hij was toen ook werkzaam bij het programma." De tv-presentator was jarenlang het gezicht van het programma waar ook Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam werkten. Brandt Corstius liet in dagblad Trouw weten dat hij verkracht is tijdens die periode. Van Dam vertelde gisteren in de uitzending van Pauw dat hij inderdaad seks had met Brandt Corstius, maar dat het met instemming was. Die reageerde op zijn beurt weer op Twitter en stelde ' kwaad en verdrietig ' te zijn. ,,Hij heeft het recht om naar buiten te treden", vertelt Barend tegen deze site, doelend op Van Dams verschijning bij Pauw . ,,Jelle en de kleine kring om hem heen hebben angstvallig gezorgd dat zijn naam niet naar buiten kwam. Dat vond ik heel netjes. Nu is hij zelf naar buiten gekomen. Het is zijn woord tegen het woord van Jelle. Mijn vraag is: Waarom zou Jelle dit verzinnen?"

Shock

Barend benadrukt dat hij geen deskundige is wat betreft seksueel misbruik. ,,Het zijn altijd heel ingewikkelde zaken. Maar ja, we zijn er allemaal niet bij geweest. Ik heb nog nooit een verkrachter meegemaakt die twee dagen later zei: 'Ja, ik heb het gedaan'. Meestal duurt dat tot in de rechtbank."



Op het moment dat Brandt Corstius hem vertelde dat hij verkracht was, zat Barend in het buitenland. ,,Ik was echt in shock. Ik heb Henk ook meteen gebeld. Er werden namen genoemd, maar daar gingen we niet op in. Degene die ten onrechte wordt beschuldigd weet dat hij het niet is. Wij hebben de naam bewust niet laten lekken. Die was ook niet in brede kring bekend."



De dochter van Frits Barend oordeelde gisteren al hard over Van Dam. ,,Die dader van de verkrachting van Jelle Brandt Corstius is een grote klootzak! Vieze vuile goorlap, gore verkrachter die je bent! Dat je het weet! Eikel!" schreef Barbara Barend op Twitter.