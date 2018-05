Friends-acteur Matt LeBlanc weg bij autoshow Top Gear

,,Mijn ervaring bij Top Gear was ontzettend leuk'', reageert LeBlanc, die zegt voor altijd fan te blijven van het programma. ,,Maar door de opnames en het verre reizen ben ik vaker weg van mijn vrienden en familie dan ik fijn vind. Daarom stop ik met de show.''



Matt, die vooral bekend werd als Joey in Friends, is nog wel te zien in het volgende seizoen van Top Gear. Dat verschijnt naar verluidt eind dit jaar op de buis. De BBC heeft naar eigen zeggen nu al ideeën voor een opvolger.



LeBlanc presenteerde het programma sinds 2016, na het vertrek van de vaste gezichten Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Matts co-presentator Chris Evans vertrok na één seizoen, waarna de acteur in 2017 de hoofdpresentator werd. Naast hem waren Chris Harris en Rory Reid te zien.



Top Gear is in honderden landen over de hele wereld te zien. Het vertrek van Jeremy Clarkson werd in 2015 breed uitgemeten in de media. De autokenner werd na 27 jaar bij de Britse publieke omroep ontslagen nadat hij achter de schermen een producent van de show had geslagen. Samen met Richard Hammond en James May presenteert hij nu een autoshow voor Amazon Prime, The Grand Tour.