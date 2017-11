Freek Vonk kondigt zevende show aan

Dr. Phil is best betaalde presentator en casht 68 miljoen euro

8:23 Met een inkomen van 79 miljoen dollar (68 miljoen euro) per jaar, is Phil McGraw (67) de best betaalde televisiepresentator. Dat rekende zakenblad Forbes uit. De wereldberoemde televisiepyscholoog verdiende zijn miljoenen vooral met de advertentie-opbrengsten van zijn dagelijkse talkshow Dr. Phil. Daarnaast is hij te huur als spreker en is hij producent van televisieprogramma's The Doctors en Bull, een serie die is gebaseerd op zijn leven.