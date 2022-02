Freek Vonk gestoken door tijgermeerval: ‘Heb moeten slapen met een stekel in mijn hand’

De tv-bioloog zit middenin het regenwoud van Suriname en wacht nog steeds tot hij naar het ziekenhuis van Paramaribo kan worden gebracht. ‘Helaas werd het gisteren al bijna donker na het ongeluk, waardoor ik niet meer opgehaald kon worden uit de jungle per vliegtuigje of helikopter. En nu is het helaas nog steeds mistig in de jungle. Zodra de nevel is opgetrokken, word ik opgehaald uit het regenwoud van Suriname en naar een ziekenhuis in Paramaribo gevlogen. Daar zal de stekel operatief worden verwijderd’, schrijft Vonk op Instagram.

Vonk ving gisteren ‘een prachtige’ tijgermeerval in zijn net, die hij ‘natuurlijk’ zo snel mogelijk wilde bevrijden. ‘Tijdens het losmaken stak hij mij echter met een van de stekels in zijn borstvinnen in mijn hand. Deze stekels zijn groot, vlijmscherp, keihard en ze zitten helaas vol met weerhaken. De stekel brak af in mijn hand. Gelukkig heeft de vis daar geen enkele last van; als een van de stekels afbreekt, groeit er snel een nieuwe aan’, legt de presentator uit. Hij zette de meerval snel terug in de rivier, maar de stekel zat muurvast. ‘Het vervelende was dat ik vannacht met de stekel in mijn hand heb moeten proberen te slapen. Wonder boven wonder is dat best goed gelukt. Want mijn hand zwol nogal op, zoals jullie kunnen zien.’