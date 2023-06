Freek Vonk ‘bevallen’ van larf in zijn been: ‘Super fascinerend’

Freek Vonk is dinsdagnacht ‘bevallen’ van de larf die bijna drie maanden in zijn been heeft geleefd. De tv-bioloog ontdekte in mei dat drie larven zich in zijn lichaam hadden genesteld na een bezoekje aan Costa Rica. De andere twee parasieten overleden eerder deze maand. ‘Het was, als man zijnde, een krankzinnig, maar super fascinerend gezicht om uit je eigen lichaam nieuw leven geboren te zien worden’, schrijft de 40-jarige Vonk op Instagram.

Vonk reist voor opnames van zijn programma Freeks wilde wereld de hele wereld over op zoek naar unieke diersoorten. Nadat hij in mei terugkwam van een tripje naar Costa Rica, ontdekte hij dat hij een ‘souvenirtje’ had meegenomen. Er bleken namelijk drie larven, afkomstig van de botvlieg, in zijn been te leven. Vonk besloot de beestjes te laten zitten en wachtte geduldig af tot ze op een natuurlijke manier uit zijn lichaam zouden komen. Hij gaf de parasieten zelfs namen: Kwik, Kwek en Kwak en deelde op Instagram regelmatig updates.

Waar de larven Kwek en Kwik eerder deze maand het leven lieten, besloot de derde, Kwak, zich dinsdagnacht pas te laten zien. ‘Holy moly, ik ben bevallen’, jubelt Vonk op het sociale medium. Hij vervolgt: ‘Het was in één woord: weergaloos!’ Vonk schrijft ‘natuurlijk’ te hebben gefilmd en belooft zijn volgers de video zo snel mogelijk te delen. ‘Dan zal ik ook precies vertellen hoe het is gegaan.’

De tv-bioloog is door het dolle heen nu larf Kwak ter wereld is gekomen. ‘Het was, als man zijnde, een krankzinnig maar super fascinerend gezicht om uit je eigen lichaam nieuw leven geboren te zien worden… Voor mij was dit echt létterlijk het ‘wonder van de geboorte’… Het maakt niet uit hóé ik er naar kijk, Kwak de Larf is mijn eigen vlees en bloed! Punt!’

