Freek de Jonge gaat in 2024 op tournee om 80ste verjaardag te vieren

met video Boaz Kok verrast Goldband met babynieuws: ‘Ik wist het!’

Heuglijk nieuws voor Goldband-lid Boaz Kok: hij wordt vader. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een optreden op het strand van Scheveningen, zo is te zien in een video die de populaire groep zaterdag op TikTok deelt. ‘De eerste Goldband-baby is een feit!’, schreeuwt de zanger het uit in het filmpje.