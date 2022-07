Freek de Jonge: 'De komiek moet beter nadenken’

De Jonge plaatste gisteravond een foto van de patiënt wiens laatste wens was om het concert bij te wonen met de grap: ‘Iemand die geen zin heeft om uit zijn bed te komen voor de Stones’. Een storm van kritiek barstte los. ,,We zitten in de euforie van het concert. Daar komt dat bed binnen. Hij is er, wij zijn er, leven en dood, alles komt bij elkaar. Het is tragisch en tegelijk zo’n emotionele gebeurtenis die zestig jaar bij elkaar valt, ik kan er een heel programma over maken. Ik denk niet dat ik de avond van die meneer heb bedorven, maar het was in ieder geval geenszins de bedoeling om hem te kwetsen of de laatste wensen belachelijk te maken. Ik wilde leuk zijn, maar daar moet je mee uitkijken.”