Freek Bartels weer de planken op: ‘Ik kan als circuspaard niet te lang op stal blijven’

Britneys vader heeft al 12 jaar de touwtjes in handen, en dat blijft voorlopig zo

20 augustus Een fikse domper voor Britney Spears. De aanvraag om haar vader Jamie te ‘ontslaan’ als conservator van haar zakelijke en persoonlijke zaken is door de rechtbank van Los Angeles afgewezen. Jamie Spears heeft al twaalf jaar lang de touwtjes in handen wat betreft Britney’s zaken en daar komt voorlopig dus geen verandering in. Dit meldt Reuters.