Fred van Leer vraagt 13-jarige Boele voor Ahoy-shows na tranen bij I can see your voice

De 13-jarige Boele Steensma, die vorig jaar diepe indruk maakte op Fred van Leer bij I can see your voice , treedt volgende week twee keer op bij de shows van de stylist in Ahoy Rotterdam. De jonge zanger zei in de RTL 4-show trots dat hij op jongens valt en die eerlijkheid maakte bij Fred veel los.

‘Toen ik hem zag, wist ik: die moet in mijn show’, schrijft Van Leer vandaag op Instagram. De presentator staat 17 en 18 juni in Ahoy om groots zijn 45ste verjaardag te vieren, samen met bekende artiesten als Lee Towers en Anita Meyer. Het is dan ruim een jaar geleden dat 785.000 kijkers Boele zagen in de juniorversie van I can see your voice.

In de aflevering stond The Voice Kids-winnaar Silver Metz centraal. Die moest van zeven kinderen inschatten of ze konden zingen, zonder ze ooit te hebben gehoord. Het vaste BN’er-panel gaf advies, onder wie Fred van Leer. Die geloofde niet dat Boele, bijgenaamd de ‘Ariana Grande-fan’, kon zingen en Silver stuurde hem als eerste naar huis. Het bleek een foute inschatting: Boele zong loepzuiver Million reasons van Lady Gaga, tot verbijstering van het panel.

Na het optreden vertelde de destijds 12-jarige zanger inderdaad fan te zijn van Grande en graag haar concerten te bezoeken met vriendinnen. ,,Maar er gebeurt verder niks hoor, want ik val op jongens, meiden zijn niet echt mijn ding’’, zei hij. Na wat grapjes van presentator Carlo Boszhard werd Fred serieus, met tranen in zijn ogen.

,,Dit raakt mij, sorry, ik word nu echt een beetje een trut’’, begon hij. ,,Als je twaalf bent en zo sterk al je mening hebt... Respect jongen. Dat gaat jou heel veel opleveren. Echt goed.’’ Ook Carlo was onder de indruk. ,,Wat goed dat je daar zo voor uit durft te komen. Ik was pas 22 toen ik het durfde te zeggen’’, zei hij. Boele zei het omdat hij wist dat ze het zouden accepteren en hij zichzelf wil zijn. ,,Je bent een held, dat ben je’’, concludeerde Carlo. ,,Je zit niet alleen in mijn hart, ook in het hart van Fred van Leer.’’

Dat klopt dus inderdaad. ‘Bedankt voor het uitnodigen Fred!’ schrijft Boele op Instagram over Ahoy. ‘Nu al zin!’ Boele heeft na I can see your voice ook meegedaan aan The Voice Kids, maar vanwege het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de volwassenenversie zendt RTL momenteel geen enkele editie van de show uit.

