Fred van Leer na ziekenhuisopname: ‘Iemand bood me een privéjet aan naar een geheime locatie’

Fred van Leer is vanochtend voor het eerst na zijn ziekenhuisopname weer te horen geweest op Qmusic , waar hij elke vrijdag in de uitzending van Mattie & Marieke zit. Het gaat goed met hem, maar de tranen zijn nog dichtbij. ,,Ik verdrink in de liefde van de mensen om me heen. Oh, daar ga ik weer. Ik ben een jankerd.”

Stylist en tv-persoonlijkheid Fred van Leer belandde de eerste zondag van november in het ziekenhuis omdat hij zichzelf ‘wat had aangedaan’, na het uitlekken van een seksfilmpje een paar dagen eerder. Vorige week deed hij zijn relaas in een videoboodschap op Instagram, omdat hij de indianenverhalen over hem zat was. Sindsdien is Van Leer terug op social media, bijna alsof er niets is gebeurd, merkte radiopresentator Mattie Valk op. ,,Dat hoor ik van veel mensen: Fred, neem nou je rust. Ik heb zelfs van iemand een privéjet aangeboden gekregen om ergens ver weg te gaan om zes maanden in de luwte te leven. Maar ik ben een vechter, ik moet door.”

Het is een emotionele rollercoaster, zegt de presentator van Drag Race Holland en Say Yes To The Dress. Hij is gisteren voor het eerst weer echt naar buiten geweest, met een vriendin naar een tuincentrum. Dat vond hij erg spannend: hoe zouden mensen op hem reageren? ,,Die ene kutreactie tussen honderd mooie steunbetuigingen blijft hangen.” Maar het viel alles mee, dat eerste tripje. ,,Er kwam een stel van rond de 30 op me af: Fred, je doet het fokking goed... Ik ben meteen weer emotioneel. Ik verdrink bijna in de liefde die ik krijg.”

Om te zorgen dat het goed met hem blijft gaan, is hij aan het praten ‘met iemand’. ,,Die vrouw, ik wilde dat ik haar twintig jaar geleden al had ontmoet. Ik heb van haar in twee uur meer geleerd over mezelf dan in 44 jaar Fred.” Hij hoopt dat zijn verhaal anderen helpt die ook te maken hebben met seksvideo’s die worden verspreid. ,,Ik heb een vangnet, maar heel veel jongens en meiden niet.”

Maywood

Intussen voeren Mattie Valk en Marieke Elsinga, samen met hun luisteraars, actie om het lievelingsnummer van Van Leer - Rio van Maywood - hoog de Q-Top 1000 in te stemmen. Dat lijkt goed te gaan, want volgens Valk stevent het liedje af op een plek in de top 10, tot groot genoegen van de stylist. ,,Dit vind ik zo leuk! Misschien dat de zusjes Maywood (die al jaren gebrouilleerd zijn, red.) weer willen samenkomen om volgend jaar met mij in Ahoy te staan. Dat ze zeggen: jij hebt zo’n kutjaar achter de rug, we gaan het gewoon doen.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).



