Franse drukkerijmedewerkers begaan doodzonde: nieuwe Asterix ruim voor verschijning gelekt

Spaanse acteur vanwege seksueel misbruik opgepakt op filmfesti­val Venetië, vlak voor onderschei­ding

De Spaanse acteur Gabriel Guevara (22), onder meer bekend uit de reeks Skam España en de film My Fault, is op zaterdag gearresteerd op het filmfestival van Venetië. Dat schrijft The Hollywood Reporter. Er was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de acteur in verband met vermeend seksueel wangedrag in Frankrijk.