Franse Barbie-poster gaat viraal door pikant detail: ‘Geniaal dat ze dit erin gestopt hebben’

In afwachting van de release van de liveactionfilm van Barbie, die in Nederland vanaf 19 juli in de bioscoop te zien is, duiken overal ter wereld filmposters van de in roze gehulde film op. De Franse versie van de poster gaat inmiddels viraal op sociale media en dat komt door een pikant detail.

Op het eerste gezicht ziet het affiche er doodnormaal en onschuldig uit. Op de poster is Margot Robbie te zien, die de rol van Barbie speelt in de mierzoete film. Zij zit op de schouders van het wereldberoemde personage Ken, gespeeld door Ryan Gosling. ‘Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken’ staat naast de personages geschreven, wat in het Nederlands ‘Zij kan alles, hij is gewoon Ken’ betekent. Tot dusver lijkt er nog niks aan de hand, maar wie een beetje verstand heeft van de Franse taal komt al snel achter een pikante verrassing.

‘Ken’ heeft namelijk een dubbele betekenis in een oud Frans dialect, dat vandaag de dag vooral door jongeren als een soort straattaal wordt gebruikt. Ken blijkt in die taal een andere benaming voor ‘seks hebben’ te zijn. Met die kennis krijgt de slogan ineens een hele andere betekenis, namelijk: ‘Zij weet hoe ze alles moet doen. Hij weet alleen hoe hij seks moet hebben’. Dat is volgens een Franse marketingmanager van een concurrerende studio opzettelijk gedaan. ,,Het is onmogelijk dat een Franstalige de pikante woordspeling niet zou hebben opgemerkt. Het is geniaal dat ze dat erin hebben gestopt’’, vertelt hij aan The Hollywood Reporter.

Een nadere blik op de slogan lijkt inderdaad te bevestigen dat een en ander bewust is gedaan. De Franse tekst is namelijk iets anders geïnterpreteerd dan de Engelse. De originele Engelse slogan van Barbie luidt: ‘Barbie is alles. Hij is gewoon Ken.’ Maar de Franse vertaling van de eerste regel is niet ‘Barbie est tout’ (‘Barbie is alles’), de letterlijke vertaling, maar eerder ‘Barbie peut tout faire’ (‘Barbie kan alles’).

Of de ‘verkeerde’ vertaalslag bewust is gedaan wil Warner Bros. niet bevestigen of ontkennen. Wel moet het productiehuis toegeven dat het enorm blij is met alle reacties op de inmiddels wereldberoemde poster. ,,De speculatie rond de marketingcampagne toont aan dat er enorm veel enthousiasme is bij het publiek rond de aanstaande release van onze film in Frankrijk’’, aldus een woordvoerder. ,,We kunnen niet wachten tot het publiek over de hele wereld de film volgende maand kan zien.’’

Volledig scherm De Franse poster van Barbie. © Warner Bros.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: