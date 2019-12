Frans en Maris terug op de buis met De Bauers in Argentinië

Voor Frans en Mariska was het een bijzondere reis, laten ze weten in een persbericht. ,,Het was een adembenemende reis met bijzonder mooie landschappen en geweldige steden en dorpjes. De mensen die we hebben mogen ontmoeten hebben een plek in ons hart gekregen en zijn we ook dankbaar voor hun gastvrije ontvangst. Voorheen dachten wij dat Argentinië alleen maar stond voor voetbal, tango en natuurlijk de steaks! Nu weten we wel beter, want het is een geweldige ontdekkingsreis geweest. Met een koffer vol mooie herinneringen zijn we terug naar Nederland gegaan en we zijn trots dat heel Nederland dit mooie land door onze ogen nog beter leert kennen. Het was een avontuur met een lach en een traan.’’