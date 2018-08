Frans betrapt koekjesdief en Guus smeert zich in met mayonaise

Britse schrijver en Nobelprijs­win­naar V.S. Naipaul (85) overleden

1:28 De Britse schrijver Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, beter bekend als V.S. Naipaul, is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte dat bekend, meldt The Guardian. Hij overleed in zijn woning in Londen.