Frans Bauer verklapt zijn methode om 32 kilo af te vallen: ‘De jonge Frans is herrezen’

Net­flix-reeks met Anna Drijver en vol intieme scènes is hit: ‘Weten waar we elkaar mogen aanraken’

Actrice Anna Drijver is een hit op Netflix. Nadat ze met eerste seizoen van Undercover al topscores neerzette op de streamingdienst, scoort ze nu met een nieuwe Nederlands-Vlaamse-serie op Netflix. In Knokke Off speelt ze een van de hoofdrollen en die reeks staat op dit moment op 1 in de top 10 van best bekeken series van de dag, aldus Netflix zelf.