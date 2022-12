Frans Bauer: 'Het gaat mij erom dat Maris gelukkig is, ook met hoe het nu gaat’

Frans Bauer en Mariska Bauer hebben uitgebreid terugblikt op het afgelopen jaar, waarin door een herseninfarct van Mariska hun leven opeens heel anders is. Toch kijkt de 48-jarige volkszanger ook positief terug in het interview met Libelle . ‘Dat we Mariska mochten houden is mijn grootste cadeau.’

Op 4 januari van dit jaar wilde Mariska een afspraak maken bij de schoonheidsspecialist. Het lukte niet. Ze kon niet goed meer praten. De huisarts dacht aan een allergische reactie, maar uiteindelijk bleek het om een herseninfarct te gaan. Na een verblijf van vijf dagen in het ziekenhuis moest ze leren leven met een niet-aangeboren hersenletsel.



‘Dit was het moeilijkste jaar dat ik ooit heb meegemaakt’, blikt Mariska terug. ‘Het was niet alleen gewoon verdriet, daarvan weet je meestal waar het vandaan komt. Dit was elke dag confronterend en nieuw. En ik wist niet hoelang het zou gaan duren, want wanneer ben je beter na zoiets als dit? Ik weet het nog steeds niet.’

Het stel overwon al veel tegenslagen. Mariska's broertje verongelukte in 1997 en in datzelfde jaar kwamen er twee bandleden van Frans om bij een ongeluk. Oom Giel en tante Doortje van Frans pleegden twaalf jaar geleden volledig onverwachts zelfmoord. En zijn en vader en steun en toeverlaat Chris overleed in 2015. Mariska: ‘Wij weten al veel langer dat we allerlei soorten verdriet aankunnen met elkaar.’

‘Maatje, vrouw, moeder van mijn kinderen’

Al is wat er met Mariska gebeurde van een ander kaliber, stelt Frans. ‘Dit is het allerlaatste wat ik wilde, het gaat over mijn maatje, mijn vrouw, de moeder van mijn kinderen. Voor haar is het erger dan voor mij, want mijn liefde voor haar veranderde niet. Mariska en ik zijn al sinds ons 16de samen, een leven zonder haar kan ik me niet voorstellen. Het gaat mij erom dat ze gelukkig is, ook met hoe het nu gaat.’

Hij zegt dan ook: ‘Dat we Mariska mochten houden is mijn grootste cadeau. Aan de ene kant begon dit jaar dus slecht, aan de andere kant was het een dankbaar jaar. Ik realiseer me elke dag dat we er goed vanaf zijn gekomen, voor hetzelfde geld stonden we nu op een herdenkplek.’ Volgens Frans is niet alleen Mariska veranderd dit jaar, maar ook hij. ‘Ik heb me dertig jaar rotgewerkt en heb het mooiste huis dat ik me kan voorstellen. Maar ik weet inmiddels: zonder Maris stelt het allemaal niets voor.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: