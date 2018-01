Frans Bauer cancelt concert: Vreselijk om jullie teleur te stellen

,,Hallo allemaal. Vandaag helaas een slecht bericht voor al mijn fans die naar mijn Concert in Muziekcentrum Vredenburg gaan. Ik ben getroffen door de griep en moet, hoe erg ik dat ook vind, het concert van vanavond afzeggen. Ik voel me beroerd en klink als een zeehond!!", laat hij weten in een bericht op sociale media. Volgers van de 44-jarige Brabander wensen hem veel beterschap. 'Gezondheid staat voorop!', klinkt het in de reacties.

Verplaatst

Voor de fans die een kaartje hadden gekocht is er overigens wel een oplossing geregeld. Het concert is verplaatst naar vrijdag 6 april.



Bauer zou met zijn show Tour de Frans vanavond in Vredenburg staan. Het concert is onderdeel van meerdere optredens. 1 februari staat de zanger in Sittard. Het is nog afwachten of hij tegen die tijd weer is opgeknapt.