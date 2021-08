Frank gaat door zonder Rogier en wil comeback Paleis voor een prikkie met andere BN’er

Paleis voor een prikkie is een programma van SBS 6, maar Frank hoopt dat de aanstaande fusie met RTL mogelijkheden biedt. Liefst gaat hij de interieurshow dan maken met een vrouw naast zich, aldus de bronnen.



Van de bekende chemie met Rogier zou niets meer over zijn. Desalniettemin wil Frank best met hem samenwerken, omdat hij verwacht dat hun eerdere geruzie in de media alleen maar goed is voor de kijkcijfers. RTL zou dat niet zien zitten.

Inmiddels heeft Frank al draaidagen gepland staan zonder Rogier. Hij is in elk geval dit najaar te zien in Ranking the stars. Hij zou ook openstaan voor een rol als deskundige bij RTL Boulevard. Over de tv-toekomst van Rogier is niets bekend.

Volgens de bronnen ziet de producent van Paleis voor een prikkie een terugkeer met Frank wel zitten. Vincent TV producties laat echter weten geen nieuws te hebben over het programma. Er wordt op dit moment nog niet aan een nieuwe reeks gewerkt. Frank Jansen zei eerder al dat hij van RTL geen interviews mag geven.

Vervangen bij SBS

Frank en Rogier, bekend van hun talent om met goedkope kringloopspullen een mooie inrichting te verzorgen, trokken in 2018 en 2019 honderdduizenden kijkers naar SBS 6 met vier seizoenen van Paleis voor een prikkie. Eind 2019 tekenden ze onverwachts voor drie jaar bij de concurrent, waar ze voor een ongetwijfeld riant bedrag programma’s zouden gaan maken voor RTL 4, RTL 5 en Videoland.

Niet lang daarna barstte de bom in hun relatie, die op dat moment al zeventien jaar duurde. Het hielp daarbij niet dat de twee zich meermaals in de media over elkaar uitlieten. Hoewel Frank lang ontkende dat het echt mis was en stelde dat zijn ergernis rond de 28 jaar jongere Rogier geen reden was om hun samenwerking te stoppen, zijn zowel de relatie als hun tv-duoschap nu dus voorbij. ,,Er is te veel gebeurd’’, zei Frank vorig jaar, toen bekend werd dat hij zonder Rogier kerst vierde.

Paleis voor een prikkie ging na het vertrek van Jansen en Smit overigens wel door bij SBS 6, maar toen met interieurstylisten Peer Akkermans en Brian Jacobs. Frank en Rogier hebben samen één programma gemaakt voor RTL, waarin ze bed and breakfasts opknapten. Onlangs waren ze nog wel te zien in de realityserie rond hotel de Druiventros.

RTL ontkent dat er plannen zijn voor een nieuw programma met Frank en dat de zender een stokje zou hebben gestoken voor een reünie met Rogier. ‘Dit klopt niet. Frank Jansen is wel een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van Ranking the stars (dit najaar bij RTL 5). Verder hebben wij geen programma’s met de heren in de planning.’

