Frank Evenblij dropt bom in De Verraders: 'Hoe kan je dit doen?’

Het was Babette van Veen die Jamie Westland vorige week al in de smiezen had. De drummer én smaakmaker van het programma had zichzelf laten vermoorden, maar kon in het spel blijven omdat hij als Verrader een schild had. Reden voor Van Veen om aan de bel te trekken bij haar mede-Getrouwe Frank Evenblij. Van Veen bleek in de aflevering van gisteren te zijn vermoord door de Verraders, maar Evenblij besloot de bevindingen van de actrice alsnog te delen met twee andere Getrouwen: Dionne Slagter en Steven Brunswijk. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het Stefano en Jamie zijn. Zij gaan met z’n tweeën een miljoen procent op Toine”, wakkerde Evenblij het vuurtje bij hen aan. Hij zat daarmee op het juiste spoor, want ook Stefano Keizer is een Verrader.

Zowel Slagter als Brunswijk waren in hun nopjes met het complot. ,,Dit is de ultieme manier om de Verraders een koekje van eigen deeg te geven. En de Verraders te verraden”, zei Slagter met een zelfvoldane glimlach. En zo werd er tijdens het Ronde Tafel-moment een bom gedropt. ,,Jamie, ik denk dat jij de Verrader bent. Dat komt omdat er iets heel raars is gebeurd, want er is op een dag geen moord gepleegd”, zei Evenblij. De paniek was groot bij Westland, maar hij liet zich niet kennen. ,,Mooie theorie”, antwoordde hij nonchalant. Ook bij Keizers sloeg de schrik hem om het hart bij het horen van de woorden van Evenblij: ,,Ik weet even niet wat ik moet denken. Mijn eerste reactie is totale paniek.”

Quote Dit is de ultieme manier om de Verraders een koekje van eigen deeg te geven Dionne Slagter

De theorie van Frank klonk ook de rest van de Getrouwen logisch in de oren. En dus was het niet - zoals Westland hoopte - Toine van Peperstraten die werd verbannen, maar Westland zélf. Hij hoefde bovendien niet op steun van Keizers te rekenen; die deed er alles aan om niet op te vallen als Verrader en stemde Westland dus ook weg. ,,Hoe kan je? Hoe kan je dit nou doen?”, hield Westland eerst de schijn op terwijl hij op de rode stip stond. Daarna bekende hij: ,,Je had gelijk.”

De Getrouwen konden na het bloedstollend spannende moment hun geluk niet op: ze hadden voor de tweede week op rij (Ortál Vriend moest het veld vorige aflevering ruimen) een Verrader naar huis gestuurd. ,,Wat een opluchting”, verzuchtte Evenblij. Westland liet ondertussen zijn tranen vloeien: ,,Je wil echt niet weten hoe zwaar dit is geweest. Ik heb het wel onderschat.”

Leerschool

Op Instagram blikte Westland gisteravond terug op zijn avontuur. ‘Een heuse slijtageslag. De hele dag door liegen. Dat neem je mee naar bed. En slapen? Hahaha, nou.. pfff. Max 4 uur per nacht misschien. Het doet echt enorm veel met je. Misschien wel de grootste leerschool die ik ooit heb meegemaakt wat betreft het leven en in het leven staan.’

De sportieve Westland complimenteerde Babette van Veen en Frank Evenblij met hun scherpe analyse. ,,Jullie hebben onze (achteraf veel te lieve) actie doorzien als Verraders. We hebben de Getrouwen een extra nacht gegeven, maar daarbij, in alle euforie, de getrouwen onderschat.”

