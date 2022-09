Francis van Broekhuizen open over donkere gedachten: ‘Opeens dacht ik, laat ik maar doodgaan’

Francis van Broekhuizen vertelde vanavond in de kappersstoel in De geknipte gast over de donkere gevoelens die haar troffen toen ze in een voorfase van de overgang kwam. Door de hormonen werd alles plots heftiger voor haar: ,,Dat je zo kwaad wordt dat je mensen wil vermoorden.”

Als gastheer Özcan Akyol vraagt of Francis van Broekhuizen ook wel eens donkere gedachten heeft, windt de operazangeres er geen doekjes om. ,,Ik zit nu in zo’n voorfase van de overgang", vertelt ze. ,,Ik merkte dat ik daar veel emotioneler van werd. Dat is dan hormonaal. Ik heb nu voor het eerst van mijn leven de pil om het een beetje te nivelleren en dat helpt heel goed.”



Maar daarvoor was ze op sommige moment heel erg somber. ,,Dat ken ik niet van mezelf. Ik ben normaal gesproken heel vrolijk, opgeruimd en kan overal mijn schouders onder zetten. Opeens had ik zo nu en dan zo’n dag dat ik dacht: laat ik maar doodgaan. Dat is beter. Dat je het zo zwart in je hoofd hebt dat je denkt: nou wat is dit? Die hormonen; vrouwen hebben het soms best wel pittig hoor. Pfoe!”

Huilen en schreeuwen

Van Broekhuizen legt uit: ,,Ik heb altijd het gevoel dat ik weet hoe ik in elkaar steek en dan ineens gebeurt er iets in je systeem waardoor je heel anders gaat denken. En als je kwaad wordt dat je dan mensen wil vermoorden. Echt, zó agressief. Nou, dat is niet goed! Dan ga ik dus huilen en schreeuwen.” Haar vrouw Jacqueline maande haar dan vaak tot kalmte. ,,‘Even tot tien tellen’, zei ze dan.”



Door haar werk als operazangers heeft ze haar gevoel heel hard nodig. ,,In mijn gewone zijn kan ik dat altijd kwijt in dat zingen. En dan ben ik voor de rest oké. Maar nu had ik zelfs geen zin om te zingen. Dan gaan er bij mij allemaal bellen rinkelen, want zingen is voor mij een soort eten en drinken.” De pil bleek uiteindelijk de oplossing. ,,Die slik ik nu sinds januari. En dat is zo fijn. Alles is weer zo’n beetje uitgeleveld.”



