Française beschuldigt Roman Polanski van misbruik

De feiten vonden volgens Monnier plaats in de chalet van de regisseur in het Zwitserse Gstaad. De vrouw zegt dat Polanski extreem gewelddadig was.

De advocaat van de cineast, Hervé Temime, stelt in Le Parisien dat Polanski ,,elke beschuldiging van geweld betwist’’. Bovendien zijn de feiten in die 45 jaar nooit aan de politie voorgelegd.



Polanski werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Sindsdien woonde en leefde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigert hij naar de VS terug te keren. Op 3 mei vorig jaar besloot de Oscar Academy om de Pools-Franse regisseur na veertig jaar lidmaatschap uit te sluiten. Polanski won in 2003 een Oscar, als de regisseur van de film The Pianist.