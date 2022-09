Fox komt met Amerikaanse versie Boer zoekt vrouw

De Amerikaanse zender Fox gaat een Amerikaanse versie maken van het datingprogramma Boer zoekt vrouw . Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag. De show heet in de VS Farmer Wants a Wife , net zoals in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

In de Amerikaanse versie zullen boeren aan bod komen die volgens de makers ‘honderden mijlen van hun potentiële Tinder-dates vandaan wonen’. Farmer Wants a Wife was in 2008 al in de VS te zien, op zender CW. Maar het programma werd na één seizoen gecanceld.

Het realityprogramma werd in 2001 voor het eerst gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. In 2004 werd de Nederlandse versie gelanceerd, met Yvon Jaspers als presentator. Zij presenteerde inmiddels bijna 160 afleveringen verdeeld over twaalf seizoenen, steevast goed voor miljoenen kijkers. In dertig landen een variant te zien of te zien geweest van Farmer Wants a Wife.

Wanneer in Nederland een nieuw seizoen van BzV komt, is nog onbekend.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nieuwe programmering van NPO, RTL en SBS, de terugkeer van Linda de Mol, de invalklus van Rob Kemps en Een jaar van je Leven. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: