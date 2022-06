Fotosessie koninklijke familie verplaatst naar Paleis Noordeinde

Voor Hetzelfde Geld Twintigers met budget van zeven ton vallen voor 'goedkope' tussenwo­ning

Het is een droom van velen om in de bruisende stad Amsterdam te wonen, maar Annelies en Andres wilden er juist weg. In de zoektocht naar een nieuw stulpje schakelde het jonge stel, dat met 700.000 euro een flink budget had, de hulp in van het programma Voor hetzelfde geld. En met succes, zo zagen bijna 800.000 kijkers gisteravond. Daarmee staat de serie op plek vier in de top 25 best bekeken programma’s.

22 juni