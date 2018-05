Fotograaf Royal Wedding: Het licht was een nachtmerrie

Om exact te weten wanneer Markle binnen zou komen, beluisterde hij de verslaggeving van de BBC via zijn oordopjes. Het moment dat zij door de deur kwam en richting het altaar liep, beschrijft hij als een nachtmerrie. ,,Er waren drie raampjes waardoor ontzettend veel licht naar binnen viel, maar daartussen was het vreselijk donker.'' Hij had geen idee hoe hij dat fatsoenlijk op de foto moest krijgen. ,,Ik koos ervoor om, steeds als ze in het licht liep, twaalf foto's per seconde te schieten.''



Het leverde onverwacht prachtig beeld op: een schilderachtige plaat van de bruid en haar sluier vol in het licht, de gasten in de schaduw.