Fotograaf Erwin Olaf trots op zijn portretten Máxima en prinsessen

,,Nee, ik heb afgesproken dat ik er niet over praat,'' zegt Olaf tijdens een kort telefoongesprek. De fotograaf weet inmiddels hoe het werkt. Het is niet de eerste keer dat hij de Koninklijke familie fotografeert. Op verzoek van het AD portretteerde hij toen nog prinses Máxima ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag. Ook maakte hij de foto van Koning Willem-Alexander die nu op onze munten te zien is.



Tekst en uitleg over de fotosessies geeft deze topfotograaf nooit. Want afspraak is afspraak. Alleen als het gaat over zijn silhouet in de pupillen van Koningin Máxima en de prinsessen, wil hij iets meer kwijt. ,,Dat zie je in al mijn portretten als ze extreem close zijn gemaakt.''