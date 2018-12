‘Forest Whitaker gaat scheiden na 22 jaar huwelijk’

Het medium zegt documenten in handen te hebben gekregen waaruit blijkt dat de acteur een punt zet achter zijn huwelijk. Whitaker zou geen verdere financiële steun aan zijn vrouw willen geven en zegt ook dat beide partijen moeten opdraaien voor hun eigen juridische kosten. Over de exacte reden van hun scheiding wordt niet gerept.



Forest en Keisha ontmoetten elkaar in 1994 op de set van de film Blown Away, toen ze geliefden speelden. Twee jaar later trouwden ze in Montego Bay, Jamaica. Het paar heeft twee dochters en beiden hebben ook nog een kind uit eerdere relaties.