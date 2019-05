Fockeline Ouwerkerk en Esmée van Kampen in remake This is Us

Fockeline Ouwerkerk, Vincent van der Valk, Esmée van Kampen, Kay Greidanus en Romano Haynes spelen de hoofdrollen in de nieuwe dramaserie Dit zijn wij . KRO-NCRV en producent NL Film zijn vandaag begonnen met de opnames van de serie die in het najaar is te zien op NPO 1, heeft de publieke omroep bekendgemaakt. De serie is gebaseerd op de Amerikaanse NBC-hit This Is Us .

Vincent van der Valk en Fockeline Ouwerkerk spelen in de serie de jonge ouders Johan en Anna, die hun kinderen op de best mogelijke manier proberen op te voeden. Daarnaast draait de serie om nog drie andere personages, de 35-jarigen Katja, Kasper en Edgar. Ze zijn allemaal op zoek naar liefde, waardering en voldoening in hun leven. De serie onthult hoe de kleinste gebeurtenissen in ons leven impact hebben op wie we zijn en willen worden.

De regie van Dit zijn wij is in handen van Mark de Cloe en Simone van Dusseldorp. ,,This Is Us is een superslim, prachtig vervaardigd drama”, zegt producent Kaja Wolffers op de website van The Hollywood Reporter. ,,We kunnen niet wachten tot kijkers de personages ontmoeten. We hopen dat het Nederlandse publiek ze in hun hart sluit zoals het Amerikaanse publiek dat heeft gedaan met het origineel.”