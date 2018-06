Fockeline is stralend zwanger en Anna laat bikinikiekjes keuren

Famke Louise is weer schoon. De meeste mensen badderen in hun blootje, maar daar is de rapper veel te hip voor. ,,Zonder ondergoed in bad is zo 2017.''

Zonder ondergoed in bad is zo 2017. Have a great weekend😘 48.5K vind-ik-leuks, 1,873 reacties - Famke Louise (@famkelouise_) op Instagram: 'Zonder ondergoed in bad is zo 2017. Have a great weekend😘'

Chantal Janzen is tot over haar oren verliefd op haar twee maanden oude zoontje Bobby. De presentatrice moést zijn schattige gebrabbel vanochtend dan ook even delen.

Och och Bobby toch❤️ 23.3k Likes, 504 Comments - Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Instagram: "Och och Bobby toch❤️"

Ook Quinty Trustfull is smoorverliefd. Ze gaf vandaag bij uitzondering een interview samen met haar man, oud-voetballer Orlando. Aan haar blik te zien smolt Quinty bijna toen hij aan het woord was.

Zelfs een huis-, tuin- en keukenklus als tandenpoetsen is bij model Romee Strijd al snel sexy. Of de blondine er ook zonder camera's zo luchtig bij loopt, is niet duidelijk.

its weekend ♡ What are your plans? 10.4k Likes, 70 Comments - Romee Strijd (@romeestrijd) on Instagram: "its weekend ♡ What are your plans?"

Een opmerkelijke carrièremove voor BNNVARA-presentator Jan Versteegh: hij zette vandaag met succes een vliegtuig aan de grond.

Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder. We zijn zojuist veilig geland op Schiphol. 3,240 Likes, 13 Comments - Jan Versteegh (@jan_versteegh) on Instagram: "Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder. We zijn zojuist veilig geland op Schiphol."

'Bikini' is bijna de tweede naam van mediapersoonlijkheid Anna Nooshin. Vandaag vraagt ze zich af welk kiekje mooier is, die van een iPhone of die van een analoge camera.

iPhone versus analog #swiperight what do you guys prefer? #abikiniaday #moretomorrow 18.1k Likes, 143 Comments - Anna Nooshin (@annanooshin) on Instagram: "iPhone versus analog #swiperight what do you guys prefer? #abikiniaday #moretomorrow"

Radio 2-dj Ruud de Wild maakt zijn programma volgende week eenmalig onder water, om aandacht te vragen voor plastic afval in de zee. Tijdens het oefenen heeft hij met één hand een haai overmeesterd. Althans, dat wil hij zijn volgers doen geloven.

En met deze hand sloeg ik die haai dus knock-out. 67 Likes, 6 Comments - Ruud de Wild (@ruuddewild) on Instagram: "En met deze hand sloeg ik die haai dus knock-out."

O'G3NE-zangeres Lisa Vol is op vakantie het liefst de topping van haar eigen pizza. Talloze volgers lusten wel een hapje.

Throwback on saturday to my favorite holiday picture ever because I'm missing my 2 best friends right now.... SUN ☀️ and PIZZA 🍕 4,696 Likes, 53 Comments - Lisa - OG3NE (@lisaog3neofficial) on Instagram: "Throwback on saturday to my favorite holiday picture ever because I'm missing my 2 best friends..."

Schrijfster Daphne Deckers heeft een rotbaan. Ze zag zich gedwongen naar Cannes af te reizen om locatieonderzoek te doen voor haar nieuwe roman.

Goodmorning! Ik ben in Cannes, op locatieonderzoek voor het laatste deel van mijn nieuwe roman, dat zich afspeelt op een boot. Gedegen research is belangrijk, en iemand moet het doen 😜🚣‍♀️ #happy🌞 1,250 Likes, 45 Comments - Daphne (@daphne_deckers) on Instagram: "Goodmorning! Ik ben in Cannes, op locatieonderzoek voor het laatste deel van mijn nieuwe roman, dat..."

Leontine Borsato wil ons haar nieuwe hartvormige eettafelaccessoire niet onthouden. Het beeld lijkt wel gemaakt van een school visjes.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1,879 Likes, 83 Comments - Leontine Borsato (@leontineborsato) on Instagram: "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Nederland ligt onder een grauwe deken van wolken, maar in Los Angeles is het volgens Julia Tan - de dochter van Humberto - wél rokjesdag.

Rokjesdag 615 Likes, 14 Comments - Julia Tan (@julia_tan_) on Instagram: "Rokjesdag"

Actrice Fockeline Ouwerkerk was gisteren niet alleen stralend, maar ook sprankelend zwanger.

Model Loiza Lamers keek haar volgers vandaag eens goed in de ogen om ze 'goedemorgen' te wensen.

De verkeerswetgeving in Chili is opvallend soepel, als we de Helemaal Het Einde-familie Pos mogen geloven. De kinderen van Stephan en Ilona namen vanochtend plaats achter het stuur van een auto.

Wij cruisen hem zo het weekend in hier in Chili. Fijn weekend! #familiepostcollection #cruisen #vamos #weekend #broers #oldtimer 897 Likes, 8 Comments - Familie Pos Collection (@familieposcollection) on Instagram: "Wij cruisen hem zo het weekend in hier in Chili. Fijn weekend! #familiepostcollection #cruisen..."

Sporten kan overal en altijd, bewijst Marlijn Weerdenburg. Met haar kruipende zoontje Teun op de achtergrond hing ze vanochtend aan een stel elastieken dat vastzat aan een deur.

Thuis trainen. Waarom niet? Met dank aan mijn PT @keomaveldhuis 💪🏻 571 Likes, 9 Comments - Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) on Instagram: "Thuis trainen. Waarom niet? Met dank aan mijn PT @keomaveldhuis 💪🏻"