Floortje trekt minder kijkers met eerste aflevering reisprogramma

De aflevering met de minste kijkers, de tweede show van het allereerste seizoen, trok in 2014 zo'n tienduizend kijkers minder. Vorig jaar vestigde Dessing nog een record; haar bezoek aan het Maatsuykereiland in Australië was goed voor ruim 2,9 miljoen toeschouwers.



In de uitzending van gisteren was te zien hoe Floortje, die in 2016 een Televizier-Ring won voor de show, afreisde naar het Amerikaanse Alaska. Daar wonen David en Romey Atchley samen met zoon Sky (14) al achttien jaar in isolatie aan een rivier. Dessing ontmoette de drie toen ze op de terugweg waren van hun jaarlijkse reis naar de bewoonde wereld om inkopen te doen.



De publieke omroep deed gisteren goede zaken qua kijkcijfers met in de top vijf alleen programma's van de NPO. Het achtuurjournaal was, zoals bijna elke dag, het populairst (1,9 miljoen kijkers). De 10 kilometer schaatsen voor heren op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) stond met ruim 1,5 miljoen kijkers op de tweede plaats. RTL4, de grootste commerciële zender, zond een groot deel van de avond de film Roald Dahl's Esio Trot uit. Daar keken 665.000 mensen naar.