Floor Jansen: Wilhelmus bij Formule 1 aangepast aan mijn bereik

,,Heel bijzonder dat ze dat hebben gedaan, want dat is toch niet iets dat iedereen kan zeggen!”, zegt Jansen, die bij het zingen van het volkslied wordt begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. ,,Het is echt aangepast aan mijn bereik, dus het is niet zomaar de standaardmuziek die wordt afgespeeld.”

Dat de compositie van het volkslied voor zondag is afgestemd op het stemgeluid van de Nederlandse sopraan, is volgens Jansen behalve een eer ook heel fijn. ,,Ze zeiden je bent bekend om je hoge noten, dus daar willen we wat mee. En dat hebben ze ook gedaan. Ik krijg nu de kans om mijn stem ook te gebruiken zoals ik dat kan, en bovendien de kans om een versie van het Wilhelmus te zingen die niet standaard is. Echt te gek!”, zegt de frontvrouw van de metalformatie Nightwish.

Zenuwen

Desondanks zijn er wel wat zenuwen bij Jansen, die momenteel ook druk is met de opnames van haar eerste solo-album dat volgend jaar zal verschijnen. ,,Zeker wel. Ik ben gewend om met mijn band op het podium te staan en onze songs te zingen. We zijn daarin een geoliede machine. Maar nu sta ik opeens in mijn eentje op die track, met al die coureurs voor mijn neus, not to mention dat hele leger camera’s dat er op me gericht is en al dat publiek dat meekijkt. En ik heb maar één minuut om mezelf te bewijzen, hè? Ik moet er meteen inkomen en kan niet eerst kijken of mijn stem het wel doet. Het is echt heel erg out of my comfortzone!”