Floor Jansen brengt loepzuiver het Wilhelmus ten gehore in Zandvoort, inclusief uithaal

Een kwartier voor de start van de Dutch GP in Zandvoort zong Floor Jansen het Nederlandse volkslied op het circuit. De Nightwish-zangeres deed dat op een oranje podium op het rechte stuk bij de start- en finishstreep, voor de hoofdtribune die vol zat met overwegend in oranje gehulde toeschouwers.

De zangeres werd begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. De arrangementen van het lied waren aangepast aan het vocale bereik van de 41-jarige zangeres. Zo eindigde ze het volkslied met een uithaal. ,,Heel bijzonder dat ze dat hebben gedaan, want dat is toch niet iets dat iedereen kan zeggen”, zei Jansen daar eerder over tegen het ANP. ,,Het is niet zomaar de standaardmuziek die wordt afgespeeld.”

Floor Jansen bracht loepzuiver én foutloos het Wilhelmus ten gehore. Ze kreeg veel lof van het Oranjelegioen op de tribune in Zandvoort. Ook op Twitter stroomden de positieve reacties binnen. ‘Prachtig gezongen. Kippenvel op de hele tribune!’ tweet een kijker. ‘Dit is nog eens een goede verse van het Wilhelmus’, laat iemand anders weten.

Overigens is niet iedereen helemaal tevreden met aangepaste versie van de zangeres. ‘ Ze kan misschien best zingen, maar dit volkslied was afschuwelijk. Waarom niet gewoon zoals het hoort en publiek wat vol op mee zingt’, schrijft een kijker op twitter.

Vorig jaar zong Davina Michelle het Nederlandse volkslied tijdens de Dutch Grand Prix. Ook dj Afrojack trad zondag op. Later staan Kriss Kross Amsterdam en Lucas & Steve nog op het podium.

