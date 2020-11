Floor geeft haar sm-setje weg en Ryanne slurpt aan Sinterklaas

Interview Imanuelle Grives: ‘In de cel wilde ik maar één ding: een reactie van mijn vader, maar die kwam niet’

7:30 Nadat ze werd gearresteerd voor drugsbezit kwam actrice Imanuelle Grives in een emotionele achtbaan terecht. Samen met journalist Anton Slotboom schreef ze een boek om een punt te zetten achter die periode. Magazine vroeg hem om samen met Grives terug te blikken op de sleutelmomenten uit de afgelopen jaren. ,,De gevangenis leerde me dat iedereen bagage heeft en dat iedereen het waard is om voor te vechten.’’