Fitnessfanaat Fajah Lourens gaat theater in met ‘cabaret’-show

Lourens, die vroeger ook acteerde, was afgelopen week in Thailand om een deel van de voorstelling te schrijven. ,,Ik ga op het toneel vertellen waar ik vandaan kom en hoe ik mijn levensdoelen heb bereikt’’, beschrijft ze haar idee. ,,Ik heb mijn succesmethode die voor mij werkt (op liefdesrelaties na) die ik graag met jullie deel.’’



Fajah belooft verhalen over de ‘ups en downs’ uit haar leven, waarmee ze haar publiek wil motiveren. ,,Want als ik het kan, kan jij het ook’’, aldus Lourens. De sportliefhebster heeft, naast de meerdere verbroken relaties waarnaar ze verwijst, inderdaad veel ellende meegemaakt.



Een familiedrama in Amsterdam liet twee jaar geleden bijvoorbeeld diepe littekens na. De ex-vriend van haar halfzus Shanti gooide toen zijn elf maanden oude zoontje Elfin uit het raam van een huis en sprong er vervolgens zelf achteraan. Fajahs zoontje Shai, toen acht jaar, zag alles gebeuren. Lourens kon de afschuwelijke gebeurtenis logischerwijs moeilijk verwerken. ,,Nu zakt het en denk je: hij is echt weg, hij is echt niet meer hier’’, zei ze maanden later over haar neefje.