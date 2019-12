First Dates wederom op zoek naar daters

De deelnemers komen terecht in het First Dates -restaurant, waar iedereen welkom is. ,,Wij zoeken voor jou de match voor een onvergetelijke ontmoeting tijdens een heerlijk diner. Wie weet ontmoet jij de liefde van je leven’', luidt de oproep.

First Dates werd in 2013 in Engeland voor het eerst uitgezonden. In Nederland was het vijfde seizoen vanaf oktober te zien. Vorig jaar kwam daar het First Dates Hotel bij. Vaste gezichten van het programma zijn barman Victor Abeln en gastheer Sergio Vyent.