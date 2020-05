First Dates gaat door: op afstand en met groter tafeltje

Ook in het First Dates-restaurant blijft straks iedereen op afstand, maître Sergio bij de ontvangst, barman Victor en de twee daters ook. ,,Aan de bar bij binnenkomst, maar ook aan de tafel, die nu ruimer is, omdat zij normaal gesproken best dicht op elkaar zaten”, aldus de woordvoerder.



,,Ook het restaurant is ruimer van opzet. We worstelen alleen nog een beetje met het moment van de waarheid. Als de kandidaten na afloop naast elkaar zitten en kenbaar maken of ze nog een tweede date willen. Dan zitten ze vlak naast elkaar, maar we moeten nog bekijken of ze dan op anderhalve meter zitten, of dat er plexiglas tussen hen zit.”