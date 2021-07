Filmtitel aangepast na woedende reactie broer Mac Miller

De broer van de in 2018 overleden rapper Mac Miller heeft woedend gereageerd op de plannen voor een film die is gebaseerd op het leven van verschillende jong gestorven rappers. Miller McCormick is vooral kwaad over de werktitel van de film, Good News .

Vorige week werd bekend dat Machine Gun Kelly, onder zijn acteernaam Colson Baker, de hoofdrol gaat spelen in een film over de laatste dagen van een getalenteerde jonge rapper. Alhoewel de producenten benadrukten dat het niet ging om een biopic, lieten zij wel weten dat zij voor het verhaal inspiratie hadden gehaald uit de korte levens van artiesten als Mac Miller, Lil Peep, Pop Smoke and Juice Wrld.

‘Fuck you en fuck je film’, reageerde de broer van Mac Miller donderdag via Instagram. ‘Verander dan in ieder geval de titel.’ Good News is een single van de rapper die na zijn dood uitkwam.

De productiemaatschappij achter het project liet in een verklaring aan E! weten de naam te zullen veranderen. ‘Onze film gaat over een fictionele muzikant. Het is geen biopic of een verhaal gebaseerd op het echte leven van een artiest. We realiseren ons dat de titel, die was bedoeld als een hommage aan Mac Miller en andere artiesten die te vroeg zijn gestorven, respectloos voelt. We hebben dat van veel mensen op sociale media gehoord en hebben geen moment getwijfeld om de titel aan te passen.’

