Filmreeks Mees Kees krijgt zesde deel

Het hele 'vaste team' van Mees Kees keert terug, laat hij weten. Hoofdrolspelers Leendert de Ridder en Sanne Wallis de Vries vertolken weer hun rollen als schrandere stagiair Kees en de pinnige rectrix Dreus. Het scenario is weer van Tijs van Marle en regisseur Martijn Smits keert terug in de regiestoel.



Ook Mirjam Oldenhave, de schrijfster van de boekenreeks, is weer bij het project betrokken. Het plot van Mees Kees 6 is nog niet bekend.



De vijf vorige delen trokken in totaal bijna 3 miljoen bezoekers naar de bioscopen. Mees Kees in de Wolken passeert komende week de 300.000 bezoekers en is nog steeds in meer dan honderd bioscopen te zien.