Filmpremière Blade Runner uitgesteld na bloedbad Las Vegas

,,Gezien de tragische gebeurtenissen in Las Vegas, hebben Warner Bros en Sony Pictures besloten de rode loper voorafgaande aan de première te schrappen", zo luidt de verklaring van de filmmaatschappijen. ,,We leven mee met de getroffenen van deze tragedie." Bij de schietpartij kwamen gisteren bijna zestig mensen om het leven en raakten ruim vijfhonderd mensen gewond.

Blade Runner 2049, met acteurs Harrison Ford en Ryan Gosling in de hoofdrol en de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks, is het vervolg op de gelijknamige klassieke sciencefictionfilm uit 1982. De meeste recensies in Hollywood zijn lovend over de film en prijzen zowel het acteerwerk van Ford en Gosling alsmede het camerawerk van cinematograaf Roger Deakins.