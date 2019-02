Filmpje toont lachende Michael Jackson tijdens kruisverhoor over ‘misbruik’

videoAmerikaanse media hebben de hand weten te leggen op de langere versie van een al eerder verschenen video waarin Michael Jackson door rechercheurs stevig aan de tand wordt gevoeld over het vermeende misbruik van kinderen op zijn ranch Neverland. In het filmpje uit 1996 reageert de superster hoofdschuddend en giechelend op de vragen en lijkt soms wanhopig.

De wat onscherpe, ruim negen minuten lange video, die in handen is van Daily Mail en uniek wordt genoemd, is op 1 maart 1996 gemaakt in het Four Seasons Hotel in New York. Michael Jackson lag op dat moment onder vuur, omdat enkelen van zijn personeelsleden belastende verklaringen over hem hadden afgelegd. De medewerkers beweerden te hebben gezien hoe de ster op zijn ranch Neverland minderjarige jongens had betast en misbruikt. Geconfronteerd met die beschuldigingen reageert de zanger bijna radeloos. Hij bevestigt in de als uniek aangemerkte beelden dat hij de jongens kent, maar kijkt verbaasd als hij met de beschuldigingen wordt geconfronteerd.

Jackson geeft in de lange video, waarvan in 2009 al drie minuten werden vrijgegeven, zeker niet op alle vragen antwoord. Hij laat zijn advocaat regelmatig het woord doen, terwijl hij geeuwend en vol verbazing het verdere verloop van de ondervraging ondergaat. Nadat hij voor de zoveelste keer met zijn hoofd heeft geschud, wordt hij uiterst fel. ,,Er doen zo veel gekke verhalen over mij de ronde, verhalen die mensen hebben verzonnen. Het zijn allemaal idiote geruchten. Zo heb ik mijn huid nooit gebleekt en ben ik in geen geval homoseksueel.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © screenshot DailyMail

Bijbel

Volgens Jackson, die zo te zien niet kan wachten totdat het verhoor is afgerond, is het uiterst vreemd dat niemand hem over het vermeende misbruik van kinderen heeft aangesproken. ,,Je mag niemand veroordelen, als je niet eerst met de persoon in kwestie hebt gesproken’’, benadrukt hij om vervolgens nog wat andere passages uit de Bijbel te citeren. Zoals: ,,Jezus zei kinderen lief te hebben en als kinderen te zijn: jeugdig, onschuldig , puur en eervol.’’ Zijn advocaat zegt overigens een paar keer: ,,Ik heb van mijn cliënt de opdracht gekregen niet op alle vragen te reageren’’, aldus de jurist.

Tijdens zijn leven stond Michael Jackson meermaals voor de rechter na beschuldigingen over misbruik. Hij werd echter nooit veroordeeld. Een fragment van deze ondervraging is ook te zien in de controversiële HBO-documentaire Leaving Neverland, waarin Michael Jackson wordt afgeschilderd als pedofiel en kindermisbruiker. De docu, die later op televisie komt, ging recent in première op het Sundance-filmfestival in Amerika.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © screenshot DailyMail

De vier uur lange film van de Britse regisseur Dan Reed deed al op voorhand veel stof opwaaien, omdat twee vermeende slachtoffers van Michael Jackson - de 36-jarige Australiër Wade Robson en James Safechuck, de jongen die in 1987 met de zanger in een Pepsi-reclame te zien was - wel heel uitgebreid terugblikken op hun ‘vriendschap’ met de King of Pop. Hoewel Michael Jackson werd vrijgesproken van misbruik, stellen Robson en Safechuck in de spraakmakende docu wel degelijk en stelselmatig door de ster te zijn betast.

Trauma’s

De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen de jongens 7 en 10 jaar oud waren. Tijdens de rechtszaken tegen Jackson verklaarden ze destijds onder ede en keer op keer dat de ster ze nooit had aangeraakt. Waarom ze daarop terugkwamen en nu wel spreken over seksueel misbruik en trauma’s? Volgens de twee hebben ze een groot deel van hun ervaringen onbewust geblokkeerd. ,,Maar het is echt gebeurd’’, verzekeren ze in de film.

Na de première benadrukten de Safechuck en Robson niet uit te zijn op sensatie of aandacht. ,,En we zijn niet betaald om aan de film mee te doen.’’ De nabestaanden van Jackson zijn woest over de documentaire. Ze probeerden tevergeefs de première en verspreiding van de beelden tegen te houden. Jermaine Jackson noemde de docu recent ‘walgelijk’ en ‘een verzinsel’. ,,Het is één grote opsomming van achterhaald, op niets gebaseerd nepnieuws’’, aldus Jermaine. En: ,,Michael werd berecht en is daarvoor vrijgesproken. Er was geen bewijs, er was helemaal niets. Ik vertel je dit: onze familie is alle aandacht helemaal zat.’’